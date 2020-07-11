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Первоисточник: www.standard.co.uk Прямая ссылка на новость:
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Рики Джервейс: снимать «Офис» сейчас нереально

В современной индустрии развлечений, на цыпочках кружащей вокруг остросоциальных проблем в надежде не обидеть и не задеть ранимую общественность, ещё есть люди, которые не боятся высказать собственное мнение по поводу царящего в медийных структурах болезненного климата. Один из таких смельчаков — создатель культового британского ситкома «Офис» Рики Джервейс.

В недавней беседе с Times Radio актёр и сценарист выразил сомнение в том, что смог бы снять нечто подобное сейчас. Зрители, по мнению Джервейса, утратили чувство иронии и контекста. По крайней мере, если судить по вакханалиям, устраиваемым в соцсетях по любому поводу и без.

Сейчас сериал испытывал бы трудности, потому что люди воспринимали бы шутки буквально. Кругом возмущённые толпы, вырывающие вещи из контекста.

[«Офис»] шутил обо всём — о различиях, о сексе, о расовых вопросах, о тех вещах, которые сейчас люди избегают даже обсуждать, опасаясь, что скажут что-нибудь не то, и с ними ту же будет покончено.

 
Рики Джервейс, сказал как есть

Джервейс также упомянул, что и канал BBC, где раньше выходил сериал, становится всё более и более политкорректным в комедиях. Люди стремятся сохранить за собой рабочие места и не хотят рисковать, поэтому страшно волнуются по поводу отдельных тем и шуток. По мнению комика, никому сейчас не приходит в голову обсуждать нюансы и конструктивно спорить, всё деградировало до «двух первобытных племён, орущих друг на друга».

В общем, «Офису» крупно повезло, что он выходил на заре 2000-х, когда массовый психоз ещё не охватил медиа.

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