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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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HBO отказался продлевать комедийный триллер «Беги» от Фиби Уоллер-Бридж

Кабельный канал HBO решил попрощаться с сериалом «Беги» после первого же сезона. Семисерийный комедийный триллер, к созданию которого приложила руку Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Убивая Еву»), удостоился похвал от профильной прессы, но не сумел привлечь к экранам достаточное количество зрителей.

Проект с Доналом Глисоном и Мерритт Уивер в главных ролях оказался одним из самых низкорейтинговых на канале. Каждая серия собирала у экранов в среднем 232 тыс. человек при показателе 0,07 в ключевом демо «18–49 лет».

По сюжету бывшие влюблённые Билли (Глисон) и Руби (Уивер) не виделись много лет. Ещё будучи студентами, они заключили необычное соглашение: если кому-либо из них понадобится всё сбросить и сбежать от прежней жизни, они могут отправить короткое сообщение «БЕГИ», встретиться в условленном месте и отправиться в путешествие по стране. Однажды так и случается — Билли и Руби оказываются вместе с одном поезде, и у каждого за плечами 17 лет жизни со своими тайнами.

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