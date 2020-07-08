Кровища, взрывы и весёлый Билли Бутчер в трейлере второго сезона «Пацанов»

Потоковый сервис Amazon выкатил задорный трейлер второго сезона «Пацанов», который, как и обещал Эрик Крипке, будет ещё более сумасшедшим, кровавым, насыщенным и забавным — без фирменного чёрного юмора, конечно же, не обойдётся.

Продолжение истории не даст заскучать, ведь теперь вся банда «Пацанов» из охотников превращается в мишени для распоясавшихся суперлюдей. О том, как будут выкручиваться герои из этой опасной ситуации, зрители узнают уже 4 сентября, когда выйдут первые три эпизода второго сезона. Остальные серии, как уже известно, будут выходить еженедельно.

В экранизации культового комикса Гарта Энниса снимаются Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, Джим Бивер, Джанкарло Эспозито, Горан Вишнич, Клаудия Думит, Пэттон Освальт и Ая Кэш.