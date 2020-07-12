Телеовощи. Выпуск 348: Юра и Лев скрещивают мечи

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:44 —
|Рассказываем про Patreon и Boosty, благодарим наших спонсоров
|05:26 —
|Новости
|50:00 —
|Отвечаем на вопросы
|01:02:48 —
|Коротко о «Ханне»
|01:04:20 —
|«Клуб нянек» (The Baby-Sitters Club) — 1x01
|01:12:11 —
|«Скрестив мечи» (Crossing Swords) — 1x01—02
|01:25:54 —
|«Робоцып» — 10x15
|01:32:26 —
|«Тайный орден» — 1x01—02 (впечатления Льва)
|01:43:18 —
|«Роковой патруль» — 2x04—05
|02:03:47 —
|«Налёт» — 1x05
|02:25:00 —
|«Лексс» — 4x15 (впечатления Юрия и Льва)
|02:33:26 —
|«Звездные войны: Войны клонов» — 1x02 (впечатления Юрия и Льва)
|02:46:20 —
|«Вавилон 5» — 3x06 (впечатления Юрия)
|02:55:57 —
|«Пространство» — 3x01—04 (впечатления Льва)
|03:05:54 —
|«Рим» — 1x01 (впечатления Ларисы)
|03:35:56 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Монахиня-воин» — 1x02—03