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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер «Пацанов» готовит короткометражку о приключениях Билли Бутчера

Вселенная культового комикса «Пацаны» растёт и ширится. Поклонники многосерийной экранизации могут рассчитывать на крайне приятный бонус, который ждёт их после выхода второго сезона. Оный, как известно, стартует 4 сентября, и после трёхсерийной премьеры зрители будут получать по эпизоду в неделю.

А теперь, собственно, о бонусе. Шоураннер сериала Эрик Крипке поведал порталу Collider, что готовит короткометражный фильм о Билли Бутчере в исполнении неподражаемого Карла Урбана. Фильм поведает, где пропадал и чем занимался целых две недели матёрый главарь команды охотников на суперлюдей в период между событиями первого и второго сезонов.

Изначальный план предусматривал эдакий флэшбек во втором эпизоде второго сезона, где объяснялось бы, что происходило с Бутчером в это время, но в итоге сцены пришлось вырезать, потому что они изрядно замедляли темп повествования. Отснятому материалу, однако, нашли применение — он лёг в основу готовящейся короткометражки с лаконичным названием «Бутчер».

Точную дату выхода короткометражки Amazon сообщит позднее.

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