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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Создательница «Я могу уничтожить тебя» отказалась продаваться Netflix

Ставшая открытием нынешнего телесезона у всей не в меру прогрессивной части мира Михаэла Коэл, оказывается, девушка не только видная, но и предприимчивая. Написанный ею автобиографический сериал «Я могу уничтожить тебя» о пережитом сексуальном насилии непостижимым образом тронул критиков на Rotten Tomatoes на 96 %, тогда как зрители отнеслись к нему куда прохладнее.

Как бы то ни было, повестка отработана, Коэл купается в овациях, а BBC и HBO радостно потирают руки. Но всё могло сложиться совсем по-другому — изначально многообещающий проект ещё 2017 году хотел купить Netflix, с которым девушка неоднократно и продуктивно работала. Стрминг-гигант предложил ей с барского плеча $ 1 млн, но без какого-либо процента с авторских прав — девушка же настаивала на 5%, а в итоге сторговалась аж на 0,5%. При этом, с её слов, потоковый сервис вёл себя крайне агрессивно, всячески пытался продавить сделку, а когда она предварительно согласилась на эти кабальные уcловия, сказал, что она поступает правильно:

Помню, я подумала, что провалваюсь в кроличью нору в собственной голове. Люди думают, что я параноик, веду себя дёрганно и избавляюсь от всех агентов. Но когда они произнесли эти слова, я, наконец, поняла, что сумасшедшая не я, а всё происходящее.

Вскоре Коэл нашла дураков BBC, который согласился на все её условия, предоставил место за столом переговоров и полный творческий контроль. Вскоре к ним присоединился HBO в качестве сопродюсера, а Netflix, наверняка, кусает локти. Мы же, судя по всему, начнём их кусать со стартом наградного сезона.

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Я могу уничтожить тебя
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