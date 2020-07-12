Трейлер комедии «Звёздный путь: Нижние палубы» обещает взрослый юмор и не менее взрослые приключения

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Такого «Звёздного пути» вы ещё не видели. Потоковый сервис CBS All Access наконец-то презентовал полноценный трейлер комедийного мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы». Первый эпизод зрители увидят 6 августа.

Анимационная комедия от Майка Макмэхана («Рик и Морти», «Солнечные противоположности») повествует о трудовых буднях экипажа, служащего на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о бравых ребятах, отвечающих за техническое обслуживание судна.

И постер: