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Трейлер комедии «Звёздный путь: Нижние палубы» обещает взрослый юмор и не менее взрослые приключения

Такого «Звёздного пути» вы ещё не видели. Потоковый сервис CBS All Access наконец-то презентовал полноценный трейлер комедийного мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы». Первый эпизод зрители увидят 6 августа.

Анимационная комедия от Майка Макмэхана («Рик и Морти», «Солнечные противоположности») повествует о трудовых буднях экипажа, служащего на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о бравых ребятах, отвечающих за техническое обслуживание судна.

И постер:

Постеры сериала «Звёздный путь: Нижние палубы»
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Видео Звёздный путь: Нижние палубы
 3 июляМультсериал «Звёздный путь: Нижние палубы» от соавтора «Рика и Морти» выходит в августе
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