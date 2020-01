Netflix готовит анимационный фильм по вселенной «Ведьмака»

В начале января исполнительный продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский намекал на вероятность скорого появления дополнительного контента, который поможет расширить вселенную фэнтези-саги и превратить её в полноценный франчайз. И его словам уже есть подтверждение — на сайте Гильдии сценаристов США появилась официальная страница, посвящённая будущему анимационному фильму под названием «Ведьмак: Кошмар Волка» (The Witcher: Nightmare of the Wolf). А чуть позже новость подвердил один из официальных твиттер-аккаунтов Netflix.

Премьера анимационной полнометражки состоится до выхода второго сезона сериала, который, по словам шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, вернётся на экраны не раньше следующего года.

За анимационное фэнтези, о сюжете которого пока известно лишь то, что речь пойдёт о некой страшной угрозе, нависшей над Континентом, отвечают Хиссрич и сценарист обоих сезонов «Ведьмака» Бо Демайо. Производством займётся Studio Mir («Повелитель стихий: Легенда Корры»).