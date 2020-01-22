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Асока против Дарта Мола в трейлере седьмого сезона мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов»

Потоковый сервис Disney+ опубликовал эпичный, наполненный экшеном трейлер седьмого — финального — сезона анимационного сериала «Звёздные войны: Войны клонов». Долгожданное 12-серийное возвращение проекта Дэйва Филони состоится 21 февраля.

Фантастический экшен студии Lucasfilm рассказывает о приключениях молодого Энакина Скайуокера, Оби-Вана Кеноби и Падме Амидалы, а также присоединившихся к канону Асоки Тано и капитана Рекса. Основные события разворачиваются в период между II и III эпизодами легендарной саги о Скайуокерах. Среди прочего седьмой сезон коснётся событий, происходивших во время Осады Мандалора.

Постер:

Постеры сериала «Звёздные войны: Войны клонов»
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Видео Звёздные войны: Войны клонов
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