«Ведьмак» установил новый рекорд Netflix по просмотрам

Потоковый сервис Netflix, недавно обновивший методику подсчёта просмотров своего контента, выкатил свежие данные за четвёртый квартал прошлого года.

Так, абсолютным рекордсменом ожидаемо стал «Ведьмак», чей первый сезон за месяц собрал у мониторов 76 млн пользователей и имеет все шансы стать самым рейтинговым стартом сериала за всю историю стриминг-гиганта. Второй сезоны драмы «Ты» от Грега Берланти может похвастать 54 млн просмотров, а третий сезон «Короны» — 21 млн.

Разумеется, такому результату сильно поспособствовал не только Генри Кавилл, но и тот факт, что новая система учитывает даже тех, кто посмотрел хотя бы две минуты любой серии, тогда как раньше в это число попадали посмотревшие не менее 70% одного эпизода. Руководство сервиса убеждено, что двух минут вполне достаточно, чтобы зафиксировать намеренность выбора пользователя, тем более, что благодаря нововведению показатели выросли на 35%. Удобно.