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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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HBO Max заказал пародийный мультсериал о британской королевской семье

Потоковый сервис HBO Max оформил производство многосерийной анимационной комедии «Принц» (The Prince) о жизни британской королевской семьи.

В основу мультсериала лёг инстаграм писателя и продюсера Гари Джанетти, где он ведёт саркастичный дневник монаршей фамилии, комментируя новости и события устами наследного принца Джорджа — старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Ознакомиться можно по ссылке.

Джанетти выступит сценаристом и исполнительным продюсером адаптации своей затянувшейся шутки. Он же озвучит юного Джорджа.

Орландо Блум и Кондола Рашад подарят голоса принцу Гарри и Меган Маркл — недавним королевским отщепенцам. Да, в отличие от музея Мадам Тюссо, из сериала их не уберут. Другие роли дублируют Иван Реон (принц Уильям), Люси Панч (Кейт Миддлтон), Том Холландер (принцы Филипп и Чарльз), Алан Камминг (дворецкий Джордж Оуэн) и Фрэнсис де ла Тур (королева Елизавета II).

На счету Джанетти сценарии к эпизодам «Гриффинов» и «Грешников», а также новый документальный сериал о путешествиях Brad and Gary Go To…, который он создаёт для HBO Max в соавторстве со своим мужем.

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Принц
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