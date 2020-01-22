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Будущий СШАгент Уайатт Рассел засветился на съёмках «Сокола и Зимнего солдата»

На снимках фотоохотников за актёрами из сериала «Сокол и Зимний солдат»» наконец-то засветился Уайатт Рассел. О его участии в проекте стало известно в прошлом августе и его роль подтверждают свежие снимки — Рассел играет Джона Уокера, также известного как супергерой-патриот СШАгент (U.S.Agent).

На фото персонаж в своей парадной военной форме, а также в облачении Капитана Америки. Вероятно, на какое-то время именно он займёт место Стива Роджерса, пока щит окончательно не перейдёт в руки Сокола.

В шестисерийном супергеройском экшене Marvel о приключениях Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн) также участвуют злодей Гельмут Земо (Даниэль Брюль) и Шэрон Картер (Эмили Ванкэмп). Все четверо уже не раз за время съёмок успели попасть в объектив фотокамер местных папарацци.

Съёмки стартовали прошлой осенью. Первый сезон режиссирует Кари Скогланд («Викинги») по сценарию Малкольма Спеллмана и Дерека Кольстада (трилогия«Джон Уик»). Премьеру обещают этой осенью на Disney+.

Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат» Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат»
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Галерея Сокол и Зимний солдат
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