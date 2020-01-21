Футуристическая драма Amazon «Байки из Петли» обзавелась первым кадром

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Шведский художник и иллюстратор Симон Сталенхаг опубликовал в своём твиттере первый кадр из восьмисерийной фантастической драмы «Байки из Петли», вдохновлённой известной серией его футуристических работ. Даты выхода у проекта пока нет, но премьера ожидается в этом году, а в марте сериал представят на ежегодном кинофестивале SXSW.

Научно-фантастическая драма рассказывает о жителях наполненного тайнами города, расположенного над «Петлёй» — сверхмашиной, некогда построенной для исследования и разгадывания тайн вселенной. Благодаря «Петле» вещи, ранее причислявшиеся исключительно к области научной фантастики, стали реальностью.

В актёрский состав входят Ребека Холл, Пол Шнайдер, Джонатан Прайс, Дункан Джойнер, Дэниэл Золгадри, Эбби Райдер Фортсон. Сценаристом и шоураннером проекта значится Натаниэль Халперн («Легион»). Одним из исполнительных продюсеров выступает Мэтт Ривз («Планеты обезьян: Война»). Производство на контроле у Amazon Studios, Fox 21 Television Studios, 6th & Idaho и Indio.