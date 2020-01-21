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Netflix объявил премьерную дату второго сезона «Видоизменённого углерода»

Потоковый сервис Netflix наконец-то объявил дату возвращения «Видоизменённого углерода». Второй сезон фантастического боевика выйдет 27 февраля, а значит, за коротким видеоанонсом в скором времени последует и полноценный трейлер сериала.

Многосерийная экранизация книжной трилогии Ричарда Моргана описывает мир далёкого будущего, где человечество научилось перемещать оцифрованное сознание из тела в тело. Такеши Ковач — один из таких «бессмертных», меняющий оболочки, живущий на протяжении сотен лет, путешествующий по разным планетам и мирам в попытках примириться с прошлым и обрести себя.

Во втором сезоне новую оболочку главного персонажа сыграет Энтони Маки. В остальных ролях заявлены Симон Миссик, Дина Шихаби, Торбен Либрехт, Джеймс Саито, Рене Элис Голдсберри, Крис Коннер и Уилл Юн Ли. Шоураннерами продолжения выступают исполнительный продюсер и сценарист проекта Лаэта Калогридис («Алита: Боевой ангел») и Элисон Шапкер («Грань»).

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Видео Видоизменённый углерод
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