София Лиллис и Уайатт Олефф из «Оно» на первых кадрах сериала «Мне это не нравится»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры и постер фантастической драмы «Мне это не нравится», которая выйдет 26 февраля. В главных ролях — подростки из дилогии «Оно» Софи Лиллис и Уайатт Олефф. В основу сериала лёг одноимённый графический роман Чарльза Форсмана, автора другого экранизированного комикса — «Конец ***го мира».

В центре фантастической драмы о взрослении — девочка-подросток (Лиллис), которая пытается справиться с хаосом школьной жизни, проблемами в семье, пробуждающейся сексуальностью и просыпающимися в ней таинственными сверхспособностями.

В сериале также снимаются София Брайант, Кэтлин Роуз Перкинс, Эйдан Вожтаг-Хиссонг и Ричард Эллис. Режиссёр Джонатан Энтвистл и сценарист Кристи Холл — создатели проекта; они же выступают его исполнительными продюсерами вместе с коллегами по «Очень странным делам» Шоном Леви и Дэном Коэном, а также Дэном Ливайном («Прибытие») и Джошем С. Барри («Салем»). За производство отвечает студия Леви 21 Laps Entertainment.