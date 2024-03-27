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Колин Фаррелл рассказывает о своём герое в детективной драме «Шугар» (видео)

Исполнитель главной роли и остальные участники основного каста делятся впечатлениями о титульном персонаже. Потоковый сервис Apple TV+ выкатил ролик о создании мини-сериала «Шугар» с Колином Фарреллом, исполняющим титульную партию. Детективная драма стартует 5 апреля.

Джон Шугар — матёрый, одолеваемый собственными демонами частный сыщик, который разыскивает таинственно исчезнувшую дочку голливудского продюсера. Режиссёром проекта выступил Фepнaндy Meйpeллиш, сценаристом — Mapк Пpoтoceвич («Я — лeгeндa»). В сериале также снялись Кирби Хауэлл-Батист, Эми Райан, Джеймс Кромуэлл, Анна Ганн, Сидни Чендлер и другие.

Полноценный трейлер мини-сериала цифровая платформа показала в начале марта.

Теги
ВидеоШугар
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Источник фотографий: Depositphotos

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