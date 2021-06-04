 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Режиссёр «Ла-Ла Ленда» собрал всех нужных актёров для своего нового фильма — «Великого Гэтсби» на стероидах Крутые наёмницы Карен Гиллан и Лина Хиди против Фирмы в тизере «Порохового коктейля» Осторожно, шок-контент: жирный Марк Уолберг на съёмках нового фильма (фото) «Уокер» — 1x10–11 Неделя кино на КГ — главные новости 24–30 мая
СЕРИАЛЫ
109
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джей Ди Пардо присоединился к актёрскому составу «Списка смертников» с Крисом Праттом

В актёрском составе многосерийного боевика «Список смертников» очередное маскулинное пополнение — в сериал с Крисом Праттом и Тейлором Китчем записался Джей Ди Пардо («Майянцы»). За режиссуру сериала отвечает Антуан Фукуа («Великий уравнитель»).

Психологический экшен-триллер по одноимённому роману Джека Карра поведает о морпехе Джеймсе Рисе (Пратт), чей взвод попал в засаду, выполняя исключительно важную тайную операцию. Рис возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся и подозрениями в собственной ответственности за произошедшее. В скором времени всплывают новые улики, намекающие, что против Риса ведут игру некие тёмные силы.

Пардо сыграет оперативника ФБР Тони Лиддела — чётко и на совесть выполняющего свою работу. Но если в профессиональной жизни Лиддела всё разложено по полочкам, то в личной творится настоящий хаос.

В проекте видеосервиса Amazon также значатся Констанс Ву, Райли Кио, Джинн Трипплхорн и Патрик Шварценеггер. Фукуа и Пратт выступают исполнительными продюсерами. Сценарий написал шоураннер Дэвид Диджилио («Странный ангел»). Производство курируют MRC Television, Civic Center Media и Amazon Studios. Съёмки уже начались.

Теги
Список смертников
Комментарии

Ещё на эту тему

2Гарри Босх должен завершить начатое в трейлере финального сезона детективной драмы «Босх» 18Крис Пратт и его не очень-то боевая команда на свежем кадре фантастического экшена «Война будущего» 40Крис Пратт отправляется на войну с пришельцами в трейлере фантастического боевика «Война будущего»

Тоже интересно

5Идеальный кадр с Сальмой Хайек из «Телохранителя жены киллера» 6Одержимая сексом Сара Шахи на первых кадрах драмы Netflix 9Идрис Эльба вернётся в Африку 19 августа 2022 года, чтобы показать, кто действительно царь зверей 11Игровое подразделение Warner Bros. Games всё-таки будет распущено 8Секс с доктором наук Дарьей Мороз — вышел трейлер эротической драмы «Клиника Счастья»

Далее на КГ

0
Дэн Абнетт пишет сценарий для Warhammer 40,000: Darktide
 0
Жубы на бощку: анонсирована Warhammer 40 000: Shootas, Blood & Teef
 0
Черепа трону Черепов! В Total War: Warhammer 3 представлена армия Кхорна
 6
Vought представляет мировую премьеру сингла Старлайт из «Пацанов»
 0
Серые рыцари принесут смерть врагам человечества в Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters
 3
Экранизация игры «Бордерлэндс» показала всех своих главных героев (фото)
 1
Crunchyroll выпустил второй аниме-сериал «Хантер х Хантер» с русскими субтитрами
 7
Наташа Романофф и её «семья» дают жару в экшен-тизере «Чёрной вдовы»
 3
Заработал, и хватит: российские киносети оставляют «Форсаж 9» без сеансов
 3
Фродо против Тириона: Элайджа Вуд претендует на роль ужасного типа в перезапуске «Токсичного мстителя»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Сборник ремастеров трилогии Crysis спешит сжигать видеокарты
 
Игры Capcom отчиталась об успехах Monster Hunter и Resident Evil
 
Кино Российские кинотеатры убирают из расписания фильмы Warner Bros. и Universal
 
Игры У Crystal Dynamics началось расширение и появились слухи о новой игре
 
Кино Крутые наёмницы Карен Гиллан и Лина Хиди против Фирмы в тизере «Порохового коктейля»
 
Кино Режиссёр «Ла-Ла Ленда» собрал всех нужных актёров для своего нового фильма — «Великого Гэтсби» на стероидах
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в июне

6 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт21:45ЕВА (трансляция)
9 СрНоль кадров в секунду
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
7Ноль кадров в секунду – 371: Скриптовая дедукция
 
8ЕВА
 
 
2Телеовощи – 394: Бракованный мультсериал
 
32Лазер-шоу «Три дебила» – 464: «Форсаж 9» и «Армия мертвецов» Зака Снайдера
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru