Джей Ди Пардо присоединился к актёрскому составу «Списка смертников» с Крисом Праттом

В актёрском составе многосерийного боевика «Список смертников» очередное маскулинное пополнение — в сериал с Крисом Праттом и Тейлором Китчем записался Джей Ди Пардо («Майянцы»). За режиссуру сериала отвечает Антуан Фукуа («Великий уравнитель»).

Психологический экшен-триллер по одноимённому роману Джека Карра поведает о морпехе Джеймсе Рисе (Пратт), чей взвод попал в засаду, выполняя исключительно важную тайную операцию. Рис возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся и подозрениями в собственной ответственности за произошедшее. В скором времени всплывают новые улики, намекающие, что против Риса ведут игру некие тёмные силы.

Пардо сыграет оперативника ФБР Тони Лиддела — чётко и на совесть выполняющего свою работу. Но если в профессиональной жизни Лиддела всё разложено по полочкам, то в личной творится настоящий хаос.

В проекте видеосервиса Amazon также значатся Констанс Ву, Райли Кио, Джинн Трипплхорн и Патрик Шварценеггер. Фукуа и Пратт выступают исполнительными продюсерами. Сценарий написал шоураннер Дэвид Диджилио («Странный ангел»). Производство курируют MRC Television, Civic Center Media и Amazon Studios. Съёмки уже начались.