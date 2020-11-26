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Злые русские, драчливые китайцы, ирландские гангстеры и многое другое в трейлере пародии на культовые фильмы 90-х «Zakon i Besporyadok»

Российский онлайн-кинотеатр IVI представляет сериал «Zakon i Besporyadok» («Закон и Беспорядок») — отечественную пятисерийную пародию на культовые фильмы, которые все мы знаем и любим. Авторы проекта вдохновлялись ушедшей киноэпохой американских боевиков, криминальных комедий и фильмов с Джеки Чаном со всеми их стереотипами, забавными клише и нашими приметами времени вроде одноголосого русского перевода.

Официальный синопсис исчерпывающе описывает происходящее в сериале:

События разворачиваются в тихом, спокойном городке Лытк-Анжелес, штат Москвачуссетс. Здесь у каждой банды есть своё законное место. Колумбийцы курят подорожник, ирландцы потягивают пиво, а китайцы едят лапшу. Но однажды на Лытк-Анжелес обрушиваются злые русские коммунисты и приносят с собой сахар. Они захватывают контроль над производством матрёшек (традиционный югославский бизнес) и подсаживают на белый порошок весь город.

Избавиться от злых русских — с такой целью в Лытк-Анжелес заявляются сразу два героя: ирландский гангстер из Дублина (также известного, как Дубна) Юстас Линч и полицейский из Палм-бич (также известного, как Геленджик) Салли Раптор.

Дальше сюжетный узел завязывается ещё туже: кровная месть, подставы и драки с китайцами за поеданием шавермы. В финале «хорошие» сойдутся в смертельной схватке с «плохими» на тщательно укреплённой базе русских. А в самом финале, конечно, будет драка на крыше.

Цитата из пресс-релиза

Первая серия выходит на IVI уже завтра, 27 ноября.

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Темы
 
Видео Закон и беспорядок
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