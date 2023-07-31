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Бой Геральта и Вильгефорца в деталях — постановщик боёв рассказывает о сцене из третьего сезона «Ведьмака»

Стриминговому сервису Netflix не жалко для вас всяких-разных закадровых материалов по «Ведьмаку». Как не жалко ему и «Ведьмака». В свежем ролике о создании третьего сезона постановщик боёв и второй режиссёр Вольфганг Штегеман подробно разбирает сцену боя между Геральтом (Генри Кавилл) и Вильгефорцем (Махеш Джаду), похвалявшимся перед ведьмаком своим волшебным посохом.

Дуэль между ними случилась в шестом эпизоде — первом из трёх, вышедших 27 июля и благополучно завершивших мучения исполнителя главной роли в проекте шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич.

Теги
ВидеоВедьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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