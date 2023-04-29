Кейт Миддлтон и принц Уильям на первых кадрах финала «Короны»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальные дебютные кадры шестого — заключительного — сезона королевской драмы «Корона». На промо-изображениях новые герои истории — юные Кейт Миддлтон (Мэг Беллами) и принц Уильям (Эд Маквей). Заключительные эпизоды сериала потоковая платформа покажет в конце года.

Предполагается, что финальный сезон охватит события конца 90-х и начала 2000-х годов в жизни королевской семьи. В продолжении также осветят гибель принцессы Дианы, однако на аварии фокусироваться не будут, а осветят сопутствующие события и последствия трагедии.