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Элизабет Олсен и компания рассказывают об истории одного убийства в драме «Любовь и смерть» (видео)

Стартовавший на днях мини-сериал «Любовь и смерть» обзавёлся роликом о создании, где участники творческой команды рассказывают, чем их так привлёк этот проект. Своими впечатлениями среди прочих делятся Элизабет Олсен, Джесси Племонс, Лили Рэйб, Кристен Риттер, Том Пелфри и режиссёр Лесли Линка Глаттер.

Сюжет, вдохновлённый реальными событиями, рассказывает о Кэнди (Олсен), закрутившей роман с Алланом (Племонс). Любовники договариваются, что эта интрижка никак не повлияет на их браки, но сказать легче, чем сделать. Жену Аллана убивают, начинается расследование. Кэнди становится главной подозреваемой, но отрицает свою вину.

Теги
ВидеоЛюбовь и смерть
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Кей-поп
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1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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