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СЕРИАЛЫ
108

Новые сериалы недели: Годзилла возвращается в сериале «„Монарх: Наследие монстров“»

Источник: Apple TV+

В период относительного затишья на сериальном фронте стриминговый сервис Apple TV+ презентует двухсерийную премьеру — масштабную приключенческую фантастику «„Монарх“: Наследие монстров». Сериал расскажет о деятельности известной организации из мира Годзиллы и прочих гигантских монстров.

Четверг, 16 ноября

 
Сезон6
Netflix
Корона The Crown

драма

В ролях Клер Фой, Мэтт Смит, Виктория Хэмилтон, Ванесса Кирби, Джон Литгоу, Николас Роу

Создатель Питер Морган

Сериал основан на пьесе Питера Моргана «Аудиенция» (2013) и посвящён закулисью королевского двора в годы правления молодой Елизаветы II. Сюжет повествует о всевозможных личных и политических перипетиях в жизни обитателей Букингемского дворца на фоне мировых событий второй половины XX века.

Видео

Пятница, 17 ноября

 
Премьера+
Apple TV+
„Монарх“: Наследие монстров Monarch: Legacy of Monsters

фантастика, боевик, приключенческий

В ролях Джoн Гyдмaн, Уайатт Расселл, Kpиcтoфep Xeйepдaл, Mapи Ямaмoтo, Kёкo Caитoи, Джoш Koллинз

Герои сериала по вселенной знаменитых монстров займутся раскрытием многочисленных тайн «Монарха» — секретной организации, изучающей живущих на Земле реликтовых гигантов.

Видео

 
Конец сезона9
Amazon
Босх Bosch

детектив, драма

В ролях Титус Уэлливер, Джэми Гектор, Эми Акино, Эми Прайс-Фрэнсис, Энни Вершинг, Скотт Уилсон

Создатель Майкл Коннелли

Второй сезон детективной драмы завершится десятым эпизодом A Step Ahead.

Видео

Воскресенье, 19 ноября

 
Конец сезона8
AMC
Бойся ходячих мертвецов Fear the Walking Dead

драма, ужастик

В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос

Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон

Восьмой — финальный — сезон зомби-драмы завершится двенадцатой серией под названием The Road Ahead.

Видео

Теги
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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