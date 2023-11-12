Новые сериалы недели: Годзилла возвращается в сериале «„Монарх: Наследие монстров“»

В период относительного затишья на сериальном фронте стриминговый сервис Apple TV+ презентует двухсерийную премьеру — масштабную приключенческую фантастику «„Монарх“: Наследие монстров». Сериал расскажет о деятельности известной организации из мира Годзиллы и прочих гигантских монстров.
Четверг, 16 ноября
драма
В ролях Клер Фой, Мэтт Смит, Виктория Хэмилтон, Ванесса Кирби, Джон Литгоу, Николас Роу
Создатель Питер Морган
Сериал основан на пьесе Питера Моргана «Аудиенция» (2013) и посвящён закулисью королевского двора в годы правления молодой Елизаветы II. Сюжет повествует о всевозможных личных и политических перипетиях в жизни обитателей Букингемского дворца на фоне мировых событий второй половины XX века.
Пятница, 17 ноября
фантастика, боевик, приключенческий
В ролях Джoн Гyдмaн, Уайатт Расселл, Kpиcтoфep Xeйepдaл, Mapи Ямaмoтo, Kёкo Caитoи, Джoш Koллинз
Герои сериала по вселенной знаменитых монстров займутся раскрытием многочисленных тайн «Монарха» — секретной организации, изучающей живущих на Земле реликтовых гигантов.
Воскресенье, 19 ноября
драма, ужастик
В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос
Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон
Восьмой — финальный — сезон зомби-драмы завершится двенадцатой серией под названием The Road Ahead.
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