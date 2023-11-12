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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
248

Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 ноября

Источник: Amazon
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Кей-поп
Новости
Комиксы
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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8ЕВА – 554: Последний конец конца
 
2Телеовощи – 521: Выключите и включите
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 592: «Продавцы боли», экранизация Five Nights at Freddy's, новый «Изгоняющий дьявола»
 
0Ноль кадров в секунду – 498: Yakuza Crossing
 
 
7ЕВА – 553: Старые робо-расисты
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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