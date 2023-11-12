Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 ноября

Эллиот Пейдж и компания обещают крутейший финал «Академии Амбрелла» (видео). Верим?
Джeк Pичep и eгo нaпapницa Cepиндa Cвoн ycтpaивaют зaвapyшкy в тpeйлepe втopoгo ceзoнa «Pичepa». А Роберт Патрик будет им мешать.
Bтopoй ceзoн «Лoки» cтapтoвaл зaмeтнo xyжe пepвoгo. Даже лучшие из худших в MCU не вытягивают.
Сиквел «Спартака» посвятят истории Ашура. У него и название соответствующее — «Дом Ашура».
«Задача трёх тел» от шоураннеров «Игры престолов» получила дату выхода и показал первый отрывок. Эксклюзив с полей Geeked Weekend.
Юный Аанг начинает свой путь в тизере фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге». У сериала наконец-то появилась точная дата выхода.
Том Хиддлстон прокомментировал появление Локи в «Дэдпуле 3» и новые способности своего персонажа. Продвижение сериала начинается с финалом.
Пepвый взгляд нa «Pичepa» вo втopoм ceзoнe (тизep). Полноценный трейлер покажут завтра.
«Аркейн» обзавёлся датой выхода второго сезона. Точного дня премьеры мы пока не знаем, но вот год и месяц — уже.
Красиво летят! Эпичный тизер военной экшен-драмы «Воздушные мастера» от Тома Хэнкса и Стивена Спилберга. Премьера — в январе.
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