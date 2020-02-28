Кевин Харт, Джон Траволта и Джош Хартнетт отрабатывают экшен в ролике о создании сериала Die Hart

Стриминговый сервис Quibi выпустил ролик о создании многосерийного комедийного экшена Die Hart, где исполнитель главной роли Кевин Харт делится первыми впечатлениями о проекте. На видео засветились и другие участники актёрского состава: Джон Траволта, Джош Хартнетт и Натали Эммануэль.

Харт, по сути, играет самого себя — комика, желающего сменить амплуа и попробовать свои силы в других жанрах. Когда подворачивается возможность сняться в крупном боевике, Харту приходится пройти мощную подготовку в элитной школе мировых экшен-звёзд под руководством фанатичного ментора Траволты. Лишь пройдя адски сложный обучающий курс, главный герой получает шанс воплотить в жизнь свою мечту.

Сценарий пишут Дерек Колстад (кинотрилогия «Джон Уик») и Триппер Клэнси («Али, рули!»), а режиссировать берётся Эрик Аппель («Кремниевая долина», «Бруклин 9-9»).