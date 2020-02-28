 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Xbox Series X — 12 терафлопс, трассировка лучей и другие детали «Поступь хаоса» Дага Лаймана обрела новую дату выхода Том Хиддлстон сыграет амбициозного политика в триллере Netflix Крис Пратт сыграет морпеха в многосерийном экшен-триллере Антуана Фукуа Лучшее аниме осени 2019 года — голосование
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кевин Харт, Джон Траволта и Джош Хартнетт отрабатывают экшен в ролике о создании сериала Die Hart

Стриминговый сервис Quibi выпустил ролик о создании многосерийного комедийного экшена Die Hart, где исполнитель главной роли Кевин Харт делится первыми впечатлениями о проекте. На видео засветились и другие участники актёрского состава: Джон Траволта, Джош Хартнетт и Натали Эммануэль.

Харт, по сути, играет самого себя — комика, желающего сменить амплуа и попробовать свои силы в других жанрах. Когда подворачивается возможность сняться в крупном боевике, Харту приходится пройти мощную подготовку в элитной школе мировых экшен-звёзд под руководством фанатичного ментора Траволты. Лишь пройдя адски сложный обучающий курс, главный герой получает шанс воплотить в жизнь свою мечту.

Сценарий пишут Дерек Колстад (кинотрилогия «Джон Уик») и Триппер Клэнси («Али, рули!»), а режиссировать берётся Эрик Аппель («Кремниевая долина», «Бруклин 9-9»).

3 Обсудить
Темы
 
Видео Die Hart
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кевин Харт, Джон Траволта и Джош Хартнетт отрабатывают экшен в ролике о создании сериала Die Hart

Тоже интересно

 
«Игра престолов» — трейлер 6-го эпизода 8-го сезона
 
Кино Владимир Мединский хочет поддерживать кино как сельское хозяйство
 
Телеовощи. Выпуск 217: Куда катятся сериалы
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Легенда о Коловрате»
 
Участник творческой команды сериала по «Властелину колец» рассказал о проекте
 
Кино Поклонники шокированы: «КГ» показал новую новостную ленту
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
21:10КГ играет: Bullet Witch и Unreal
 
СкороЕВА (аудио)

Выйдут в феврале

29 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в марте

1 ВсТелеовощи (видео)
1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт20:00ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
4 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 394: «Мидуэй» Роланда Эммериха и воссоединение «Друзей»
 
9ЕВА – 361: Полигоны — это векторы
 
11Ноль кадров в секунду – 305: Чемодан минетов
 
 
5Телеовощи – 328: В заднем кармане джинсов
 
12Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
7ЕВА – 360: Мат в ухо
 
3Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru