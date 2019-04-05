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Музыкальная драма Дэмьена Шазелла «Водоворот» нашла своего главного героя

Многосерийная музыкальная драма «Водоворот» от оскароносного Дэмьена Шазелла («Ла-Ла Ленд») обзавелась исполнителем главной роли — центрального персонажа в сериале сыграет Андре Холланд («Касл-Рок»). Прошлой весной проект пристроился на потоковый сервис Netflix.

Действие драмы развернётся в современном мультикультурном Париже, а персонажи заговорят на английском, французском и арабском языках. В центре восьмисерийной истории — клуб, его владелец, музыкальная группа и шумный, переменчивый мегаполис.

Холланд сыграет Эллиота Удо, признанного джазового пианиста из Нью-Йорка. Нынче Удо уединённо живёт в Париже, значится совладельцем захудалого джазового клуба и крутит роман с главной певицей заведения. Но всё меняется, когда к нему приезжает навестить 15-летняя дочь, с появлением которой Удо придётся признать свои слабости и наконец-то повзрослеть.

Сценарием занимается Джек Торн («Чудо»). Шазелл снимет два эпизода, а также возьмёт на себя обязанности исполнительного продюсера наряду с Аланом Полом («Отдел новостей»). Музыку к сериалу пишет лауреат «Грэмми» Глен Баллард. Съёмки будут проходить во Франции. В производстве задействованы Fifty Fathoms и IMG.

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Водоворот
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