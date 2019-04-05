«Йеллоустоун» — трейлер второго сезона драмы Тейлора Шеридана

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У второго сезона остросюжетной семейной драмы «Йеллоустоун» появился полноценный трейлер. 10-серийное продолжение прошлогоднего высокорейтингового новичка стартует на кабельном канале Paramount Network 19 июня.

Сериал повествует о семействе Джона Даттона (Кевин Костнер), владеющем огромным ранчо в Монтане на границе с Йеллоустонским национальным парком. Владельцы собственности годами воюют с начальством заповедника, индейской резервацией и жадными застройщиками, покушающимися на границы ранчо.

В сериале также снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл и Джефферсон Уайт.

Сценаристом и шоураннером остаётся Тейлор Шеридан ([«Ветреная река», «Убийца»). Соавтором проекта числится Джон Линсон. Исполнительными продюсерами наряду с Шериданом и Костнером выступают Дэвид Глассер, Джон и Арт Линсоны («Сыны анархии»). В производстве участвует 101 Studios.