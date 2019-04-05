Сериал «Сверхъестественное» закрыли, пока он не успел скатиться

В конце марта телеканал The CW решился на знаменательный шаг и объявил о закрытии «Сверхъестественного». Мистическая семейная сага о братьях-охотниках на нечисть вернётся в грядущем телесезоне с 20-серийным пятнадцатым сезоном, и на этом всё.

Побывавшие на VegasCon 2019 Джаред Падалеки и Дженсен Эклз рассказали о причине закрытия самого долгоиграющего оригинального сериала на канале. Падалеки был краток:

Это было общим решением. Ни канал, ни студия не говорили: «Эй, парни, валите-ка отсюда! Мы с вами закончили».

Ответ Эклза был более развёрнутым:

Решение далось нелегко. Его предваряли месяцы, если не годы обсуждений. Мы с Джаредом обсуждали это между собой, с другими актёрами, со съёмочной командой, сценаристами, продюсерами, студией и каналом. Никто не желал, чтобы сериал попросту сдулся. Все без исключения хотели отдать должное проекту, завершив его на высокой ноте.

Ранее глава The CW Марк Педовиц отмечал, что у него нет никакого желания расставаться с проектом и случиться это может лишь по двум важным причинам: из-за значительного падения рейтингов или по решению актёров.

Третий участник основного актёрского состава Миша Коллинз уверил забеспокоившихся поклонников сериала, что финальный сезон будет замечательным, а окончание — это замаскированное начало. Как пить дать компания Warner Bros. TV готовит расширение вселенной.