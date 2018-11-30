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Потоковый сервис Netflix закрыл и «Сорвиголову»

Резня по марвеловским сериалам на потоковом сервисе Netflix продолжается. После закрытия «Люка Кейджа» и «Железного кулака» под раздачу попал родоначальник всей это скромной (но бойкой) вселенной — сам «Сорвиголова».

Шоу закрывают после третьего сезона. Вне всяких сомнений, через некоторое время шлёпнут «Карателя» и «Джессику Джонс», но сперва они завершат показ финальных сезонов.

Студия Marvel официально подтвердила закрытие, поблагодарив Эрика Олесона — шоураннера третьего сезона, исполнителя главной роли Чарли Кокса, ну и поклонников «Сорвиголовы». Фанаты, разумеется, в бешенстве и наверняка начнут кампанию по воскрешению дьявола-защитника.

Предполагается, что Netflix закрывает марвеловские сериалы по нескольким причинам: падение просмотров и скорого появления у конкурентов потокового сервиса Disney+.

К слову, вряд ли отменённые сериалы приживутся на новом месте; всё-таки Disney больше фокусируется на семейной аудитории. Ещё есть вероятность, что все эти персонажи, хотя бы великолепный Сорвиголова, таки попадут в кино. Режиссёры «Войны бесконечности» буквально вчера подтвердили, что хотели взять их в свой фильм, но в итоге не смогли найти для них места и времени.

Короче, надеемся, Кевину Файги нравился «Сорвиголова».

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