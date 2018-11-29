«Консольные войны» между Sega и Nintendo станут сериалом

«Консольные войны» наконец добрались до экрана. Пусть не до большого, но так, может, даже лучше. Кинокомпания Legendary занялась разработкой мини-сериала по книге «Консольные войны. Sega, Nintendo и битва, определившая целое поколение».

Полухудожественный-полудокументальный роман Блейка Дж. Харриса открывает мир, где в 90-е годы шла настоящая война за место под пиксельным солнцем. Война между Sega и Nintendo — двумя крупнейшими игроками рынка консольных видеоигр.

Когда Nintendo владела всем, а Sega — почти ничем, на пост директора Sega пришёл Том Калинске, бывший руководитель Mattel. Он ничего не понимал в видеоиграх, но прекрасно разбирался в другом. Нестандартное мышление, смелые стратегии, новые правила и новые игры преобразили Sega настолько, что Nintendo пришлось почаще сохраняться.

Величайший гладиаторский поединок в истории: красный против синего, Марио против Соника, 8-битный день против 16-битной ночи. Эта смертельная битва произвела настоящий фурор. Сэт Роген и Эван Голдберг три года назад так впечатлились прочитанным, что быстро вписались в экранизацию. Правда, тогда всё кончилось их вступительным словом к очередному изданию книги.

Зато теперь дуэт развернётся вовсю — вместе с коллегой по «Проповеднику» Джеймсом Уивером они выступят исполнительными продюсерами проекта. Сценарий напишет Майк Розолио («Американский вандал», «Лемминги»). Режиссирует Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»).