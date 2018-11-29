The CW снимет сериал о команде зачистки в мире супергероев

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW запустил в производство комедийную драму Super Clean — многосерийную экранизацию пока не вышедшего в свет одноимённого комикса Хита Амодио и Каллена Банна.

Сюжет не то чтобы оригинален. В центре повествования — во всех отношениях прекрасная Бекки Мастерс, возглавляющая пёструю команду людей без сверхспособностей, в чьи основные обязанности входит устранение последствий активной деятельности супергероев и суперзлодеев. Помимо этого Бекки занята поиском доказательств невиновности своего бойфренда-супергероя, обвиняемого в жестоком преступлении.

Сценарной адаптацией займётся Саша Ротшильд («Блеск»); она же выступает исполнительным продюсером будущего сериала наравне с Амодио, Джоном Балдеччи («Ультрафиолет») и Дагом Бэрри.