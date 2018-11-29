Стивен Моффат и Марк Гэтисс нашли своего идеального графа Дракулу

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В октябре Netflix и BBC One договорились вместе работать над многосерийным проектом «Дракула» — новым сериалом от авторов «Шерлока» Стивена Моффата и Марка Гэтисса. Прошло чуть больше месяца, а у проекта уже появился исполнитель ведущей партии — главного героя доверили играть актёру-датчанину Класу Бангу («Девушка, которая застряла в паутине»).

Нас ждёт авторское переосмысление знаменитого готического романа Брэма Стокера о могущественном графе Дракуле — трансильванском аристократе-вампире, строящем козни против викторианского Лондона. В первый сезон войдут три эпизода с фирменным полуторачасовым хронометражем.

Производством заведует студия Hartswood Films, возглавляемая Сью Верчью, которая выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Моффатом, Гэтиссом и Беном Ирвингом. Съёмки начнутся в следующем году.