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Стивен Моффат и Марк Гэтисс нашли своего идеального графа Дракулу Рецензия и отзывы на игру Fallout 76 Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю Ади Шанкар готовит анимационный сериал по игре Devil May Cry
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Стивен Моффат и Марк Гэтисс нашли своего идеального графа Дракулу

В октябре Netflix и BBC One договорились вместе работать над многосерийным проектом «Дракула» — новым сериалом от авторов «Шерлока» Стивена Моффата и Марка Гэтисса. Прошло чуть больше месяца, а у проекта уже появился исполнитель ведущей партии — главного героя доверили играть актёру-датчанину Класу Бангу («Девушка, которая застряла в паутине»).

Нас ждёт авторское переосмысление знаменитого готического романа Брэма Стокера о могущественном графе Дракуле — трансильванском аристократе-вампире, строящем козни против викторианского Лондона. В первый сезон войдут три эпизода с фирменным полуторачасовым хронометражем.

Производством заведует студия Hartswood Films, возглавляемая Сью Верчью, которая выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Моффатом, Гэтиссом и Беном Ирвингом. Съёмки начнутся в следующем году.

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Дракула
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