 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Netflix заказал съёмки художественного сериала «Ковбой Бибоп» Новости аниме — лучшее за неделю Настольные впечатления: «Пиксель Тактикс», «Эпичные схватки боевых магов», «Чужая планета», «Ужас Аркхэма» и «Миры Ктулху» Sony отказалась от участия в E3 2019 Вся правда о диссоциативном расстройстве идентичности в кино
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Чарли и шоколадная фабрика» и другие сказки Роальда Даля станут мультсериалами от Netflix

Потоковый сервис Netflix приглашает юных зрителей посетить собственную фабрику. Вместе с The Roald Dahl Story Company он берётся за производство целой кучи мультсериалов по мотивам сказок известного английского писателя Роальда Даля.

Из множества детских книг писателя больше всего на слуху, благодаря кино Тима Бёртона, конечно, «Чарли и шоколадная фабрика». Киношники вообще любят Даля — совсем недавно, например, вышел «Большой и добрый великан» от Стивена Спилберга.

Были и мультфильмы, но снимал их не Netflix. Он же собирается, сохранив дух историй Даля, подойти к проекту со всем творческим размахом и фантазией и построить для маленьких зрителей целую вселенную (куда теперь без них), выходящую за книжные рамки.

Помимо уже озвученных названий в мультсериалы превратится целая россыпь повестей и стихов писателя: «Матильда», «Чарли и большой стеклянный лифт», «Волшебное лекарство Джорджа», «Мальчик. Рассказы о детстве», «Полёты в одиночку», «Огромный крокодил», «Жирафа, и Пелли, и я», «Волшебный палец», «Ахап Ереч», а также не переведённые пока на русский The Twits, The Wonderful Story of Henry Sugar, Billy and the Minpins, Dirty Beasts и Rhyme Stew. Производство одного из крупнейших детских анимационных проектов в истории стартует в будущем году.

Первый золотой билет уже найден:

+ Обсудить
Темы
 
Чарли и шоколадная фабрика
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Чарли и шоколадная фабрика» и другие сказки Роальда Даля станут мультсериалами от Netflix

Тоже интересно

 
Кино «Т-34» — тизер и постер
 
Кино «Селфи» — трейлер
 
Игры Nintendo Switch: цена и другие подробности
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 281: Матрёшка-трансформер
 
Кино Десятилетие «Зомбилэнда» могут отметить сиквелом
 
КиноИгры Постер фильма «Лара Крофт»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
The LEGO Movie 2 Videogame находится в разработкеObsidian Entertainment анонсирует новую игру на The Game Awards 2018. За нее отвечают создатели FalloutСтало известно, где Sony применяет новый вид игровых картриджейJust Cause 4 - опубликована серия трейлеров в стиле старых боевиков (Обновлено)Nintendo объявила о рекордных продажах Switch в Черную пятницу и Киберпонедельник на территории США - приставка превзошла показатели Wii

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика