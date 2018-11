«Чарли и шоколадная фабрика» и другие сказки Роальда Даля станут мультсериалами от Netflix

Потоковый сервис Netflix приглашает юных зрителей посетить собственную фабрику. Вместе с The Roald Dahl Story Company он берётся за производство целой кучи мультсериалов по мотивам сказок известного английского писателя Роальда Даля.

Из множества детских книг писателя больше всего на слуху, благодаря кино Тима Бёртона, конечно, «Чарли и шоколадная фабрика». Киношники вообще любят Даля — совсем недавно, например, вышел «Большой и добрый великан» от Стивена Спилберга.

Были и мультфильмы, но снимал их не Netflix. Он же собирается, сохранив дух историй Даля, подойти к проекту со всем творческим размахом и фантазией и построить для маленьких зрителей целую вселенную (куда теперь без них), выходящую за книжные рамки.

Помимо уже озвученных названий в мультсериалы превратится целая россыпь повестей и стихов писателя: «Матильда», «Чарли и большой стеклянный лифт», «Волшебное лекарство Джорджа», «Мальчик. Рассказы о детстве», «Полёты в одиночку», «Огромный крокодил», «Жирафа, и Пелли, и я», «Волшебный палец», «Ахап Ереч», а также не переведённые пока на русский The Twits, The Wonderful Story of Henry Sugar, Billy and the Minpins, Dirty Beasts и Rhyme Stew. Производство одного из крупнейших детских анимационных проектов в истории стартует в будущем году.

Первый золотой билет уже найден: