Netflix заказал съёмки художественного сериала «Ковбой Бибоп»

Прошлым летом продюсерская компания Tomorrow Studios сообщила о намерении снять художественный сериал по культовому аниме «Ковбой Бибоп» студии Sunrise. И теперь эти планы официально воплощаются в жизнь при поддержке матёрого сопродюсера — потокового сервиса Netflix. Заказаны съёмки 10-серийного первого сезона.

События космического вестерна, срежиссированного Синъитиро Ватанабэ по сценарию Кэйко Нобумото, разворачиваются в постапокалиптическом будущем. К 2071 году Земля почти обезлюдела, а её жители расселились по остальным планетам Солнечной системы. В центре истории — разношёрстная команда так называемых космических ковбоев — охотников за головами, бороздящих просторы обитаемого космоса в поисках преступников. Поимкой и передачей властям криминальных элементов экипаж корабля «Бибоп» зарабатывает себе на жизнь.

Премьера стильного приключенческого боевика состоялась в 1998 году, а в 2001-м на экраны вышло полнометражное продолжение.

Сценарий первого эпизода напишет Кристофер Йост («Тор: Царство тьмы», «Тор: Рагнарёк»). Ватанабэ берётся консультировать проект. Шоураннерами назначены соавторы кинодилогии «Черепашки-ниндзя» Андре Немец и Джош Аппелбаум, а также сценаристы «Венома» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг. Все четверо числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Марти Эдельштейном и Бекки Клемент. Производством вместе с Tomorrow Studios и Netflix занимаются Midnight Radio и авторы оригинала из Sunrise.