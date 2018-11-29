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«Звёздные войны: Галактика приключений» — трейлер и дата выхода мультсериала

Disney и Lucasfilm объявили о премьере анимационного веб-сериала «Звёздные войны: Галактика приключений», призванного познакомить подрастающее поколение с культовой вселенной. Стартует мультсериал 30 ноября и будет выходить на двух цифровых платформах — портале lol.disney.com и YouTube-канале Star Wars Kids.

Анимационный пересказ кинофильмов с обилием юмора и экшена предназначен в первую очередь для самых юных зрителей. Мультсериал познакомит их с далёкой-далёкой галактикой и её знаменитыми обитателями.

Завтра выйдут сразу шесть короткометражных эпизодов, остальные подоспеют в декабре и будут выходить в течение следующего года по ещё не обнародованному графику.

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