К 2025 году аудитория Netflix и Disney+ перевалит за 200 млн человек

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Британская аналитическая фирма Digital TV Research сообщает, что в ближайшие пять лет мировая аудитория наиболее популярных потоковых сервисов перевалит за 200 млн, и такому прогнозу во многом поспособствовали данные, собираемый фирмой в период карантина, вызванного коронавирусом.

Старший аналитик конторы Саймон Мюррей сообщил, что из-за сложившейся ситуации им пришлось полностью пересмотреть свои предыдущие, куда более скромные прогнозы по 138 странам, где доступны различные видеосервисы. Из-за вызванной эпидемией COVID-19 необходимости самоизолироваться люди массово бросились оформлять подписку на доступные стриминговые платформы. И наибольшей популярностью, что неудивительно, пользуются Netflix и Disney+.

По подсчётам фирмы, количество подписчиков Netflix перевалит за четверть миллиарда и составит 258 млн (по предыдущим прогнозам — 238 млн). Стриминговый гигант таким образом сохранит за собой в ближайшие пять лет лидирующую позицию. Disney+, согласно новым подсчётам, в 2025 году наберёт 202 млн подписчиков. Ранее предсказывались «скромные» 126 млн. А предыдущие прогнозы самого потокового сервиса выглядят ещё скромнее: 60–90 млн к 2024 году.

Третье место в этом списке отведено Amazon, чья аудитория разрастётся до 141 млн человек, а замкнут пятёрку HBO Max (25 млн) и Apple TV+ (14 млн).

Общая картина, по прогнозам Digital TV Research, будет выглядеть примерно так: