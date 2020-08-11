Самые популярные фильмы и сериалы июля: триумф «Гамильтона» и неожиданно скромный результат «Бессмертной гвардии»

Действительно ли «Бессмертная гвардия» так успешна, как рапортует Netflix, и произвела ли фурор премьера «Гамильтона» на Disney+? Известная аналитическая компания 7Park Data дала ответ на эти вопросы, назвав самые популярные фильмы и сериалы июля среди пяти крупнейших стриминговых сервисов — Disney+, Netflix, Prime Video, Hulu и Apple TV+. И без неожиданностей, как водится, не обошлось.

Абсолютным триумфатором месяца стал хип-хоп-мюзикл Лин-Мануэля Миранды, чья театральная версия вышла 3 июля. По данным исследования, его посмотрело аж 37,1% зрителей — почти в четыре раза больше, чем ставшую абсолютным хитом другого стриминг-гиганта «Бессмертную гвардию». Между ними расположился сериал «Неразгаданные тайны», а замкнули пятёрку «Ханна» от Amazon и неожиданно прилично выступивший «Палм-Спрингс» от Hulu. Для сравнения, в прошлом месяце лидер в лице «Космических войск» смог набрать лишь 8%.

В исследовании приняли участие порядка 15–25 тысяч активных пользователей в США, а тот или иной проект считался «просмотренным» после двух минут воспроизведения (та же методика, как у Netflix). Но это явно не случай «Гамильтона» — по информации всё той же 7Park Data, за прошедший месяц зрители провели больше всего времени в абсолютном значении именно за просмотром мюзикла, чья продолжительность составляет всего 160 минут. Ему уступил даже один из традиционных лидеров списка в лице «Анатомии страсти» — с её-то 14 сезонами по 20 с лишним эпизодов в каждом.