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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Disney наконец-то разрешила сделать главную героиню своего мультсериала бисексуалкой

Многосерийное анимационное фэнтези «Дом совы» (The Owl House) на телеканале Disney вершит историю. Наконец-то детишкам и подросткам подарили именно того персонажа, о котором они столько лет мечтали, — бисексуальную главную героиню.

Об «историческом событии» — вышагивании из шкафа 14-летней главной героини Лус Носеды — сообщила создатель мультсериала Дана Террас, которая не преминула отметить, что поначалу наделить персонажа сексуальной перверсией ей не разрешили. Но теперь-то, слава богу, всё наладилось.

Благодаря поддержке руководства Disney в свежем 17 эпизоде первого сезона до сих пор увлекавшаяся мальчиками главная героиня отправляется на школьные танцы со своей новой пассией — ученицей магической школы Эмити.

Террас поделилась радостными новостями в своём твиттере.

Создавая сериал, я не скрывала своего намерения сделать главными героями детей-квиров. Лгунья из меня никакая, поэтому провернуть это тайком было бы очень сложно, ха-ха. Когда сериал одобрили, кое-кто из руководства Disney запретил мне показывать в сериале бисексуальные или гомосексуальные отношения.

Я бисексуалка! Я хочу создавать бисексуальных персонажей, чёрт возьми! К счастью, моё упрямство окупилось, и сейчас руководство Disney меня ОЧЕНЬ поддерживает.

В общем, прогресс крепчает. Если раньше представителями ЛГБТ оказывались второстепенные, а то и третьестепенные персонажи, то теперь оные в самом центре внимания. И это, вне всякого сомнения, только начало.

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