Disney наконец-то разрешила сделать главную героиню своего мультсериала бисексуалкой

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийное анимационное фэнтези «Дом совы» (The Owl House) на телеканале Disney вершит историю. Наконец-то детишкам и подросткам подарили именно того персонажа, о котором они столько лет мечтали, — бисексуальную главную героиню.

Об «историческом событии» — вышагивании из шкафа 14-летней главной героини Лус Носеды — сообщила создатель мультсериала Дана Террас, которая не преминула отметить, что поначалу наделить персонажа сексуальной перверсией ей не разрешили. Но теперь-то, слава богу, всё наладилось.

Благодаря поддержке руководства Disney в свежем 17 эпизоде первого сезона до сих пор увлекавшаяся мальчиками главная героиня отправляется на школьные танцы со своей новой пассией — ученицей магической школы Эмити.

Террас поделилась радостными новостями в своём твиттере.

Создавая сериал, я не скрывала своего намерения сделать главными героями детей-квиров. Лгунья из меня никакая, поэтому провернуть это тайком было бы очень сложно, ха-ха. Когда сериал одобрили, кое-кто из руководства Disney запретил мне показывать в сериале бисексуальные или гомосексуальные отношения. Я бисексуалка! Я хочу создавать бисексуальных персонажей, чёрт возьми! К счастью, моё упрямство окупилось, и сейчас руководство Disney меня ОЧЕНЬ поддерживает.

В общем, прогресс крепчает. Если раньше представителями ЛГБТ оказывались второстепенные, а то и третьестепенные персонажи, то теперь оные в самом центре внимания. И это, вне всякого сомнения, только начало.