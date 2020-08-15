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Что DC FanDome нам готовит: новая Бэтвумен, эксклюзивные промо «Люцифера», трейлер седьмого сезона «Флэша» и море веселья от «Старгёрл

Если вы думали, что предстоящий DC FanDome будет интересам только фанатам кино, то вы, видимо,, забыли про The CW. Сериалов телеканала на фестивале будет даже больше, чем нужно, но, к счастью, их разбавят такие мастодонты, как «Люцифер», «Титаны» или «Роковой патруль».

Так выглядит расписание фестиваля в телевизионной его части:

20.00 «Флэш» (40 минут). Исполнительный продюсер Эрик Уоллес и актёрский состав во главе с Грантом Гастином представят трейлер седьмого сезона, а также эксклюзивный взгляд на чёрно-белый нуарный спецэпизод Kiss Kiss Breach Breach, который будет доступен 25 августа на Blu-ray и DVD шестого сезона.

20.00 «Супергёрл» прославляет сильных женщин (5 минут) — звёзды и исполнительные продюсеры сериала.

20.45 «Чёрная молния» (35 минут). Звёзды сериала во главе с Крессом Уильямсом отдадут дань уважения 90-м.

21.30 «Пенниуорт» (20 минут). Джек Бэннон, Бен Элдридж, Палома Фейт, Эмма Паэтц вместе с исполнительными продюсерами Бруно Хеллером и Дэнни Кэнноном поделятся подробностями съёмок первого сезона, а также раскроют неожиданные секреты сезона предстоящего.

22.00 «Легенды завтрашнего дня» (35 минут) почти в полном составе расскажут о любимых моментах прошлых сезонов и намекнут, что приготовили для нас в шестом.

23.15 «Роковой патруль» (35 минут). Самая странная команда супергероев в составе Мэтта Бомера, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Дживана Уэйда, Тимоти Далтона вместе с Карен Обилом, Эбигейл Шапиро, Райли Шэнэхэном и Мэттью Зуком погрузятся в глубокую дискуссию о сериале.

00.35 «Супермен и Лоис» (30 минут). Тайлер Хэклин вместе с Битси Таллок и исполнительными продюсерами проекта обсудят историю супермена от комиксов к экранам и значительность персонажей в современном мире, а также расскажут, чего конкретно фанаты могут ждать от сериала.

03.00 «Люцифер» (20 минут). Режиссёр Шервин Шилат вместе с шоураннерами и исполнительными продюсерами сериала Джо Хендерсоном и Илди Модрович покажут ещё не публиковавшиеся блуперы четвёртого сезона и эксклюзивный клип предстоящего музыкального эпизода, а также расскажут, насколько сложно было его снимать.

03.30 «Титаны» (30 минут). Исполнительный продюсер вместе со всеми звёздами, в числе которых Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Тиган Крофт, Райан Поттер, Конор Лесли и Минка Келли, расскажут о предстоящем сезоне, а также поделятся самыми яркими моментами двух предыдущих.

04.45 «Старгёрл» (35 минут). Обещают панель, полную веселья и инсайдов с Джеффом Джонсом, Брэк Бэссинджер, Эми Смарт, Иветт Монреаль, Анжеликой Вашингтон и Кэмероном Джеллманом.

05.30 «Бэтвумен» (40 минут). Исполнительные продюсеры и актёрский состав в лице Рэйчел Скарстен, Меган Тэнди, Камруса Джонсона и Николь Канг представят новую супергероиню Джависии Лесли.

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Флэш Люцифер Титаны
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