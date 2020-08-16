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Новые сериалы 17–23 августа

В отсутствие среди сериалов недели полноценных премьер за новичков будет отдуваться дважды воскресший мистический процедурал «Люцифер» — в пятницу стриминговый сервис Netflix презентует первую восьмисерийную половину пятого сезона.

Пятница, 21 августа

 
Сезон5
FOX (US)
Люцифер Lucifer

драма

В ролях Том Эллис, Лесли-Энн Брандт, Лорен Джерман, Рэйчел Харрис, Кайла Юэлл, Мэтт Корбой

Создатель Том Капинос

Процедурал, основанный на одноимённом комиксе от Vertigo, сфокусирован на повелителе преисподней Люцифере Морнингстаре, который, заскучав, покидает свои владения и отправляется пожить в Лос-Анджелесе. Там он, каким-то невероятным образом проникшись альтруизмом, намерен помогать полиции в расследовании всяких преступлений.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
Голосок Little Voice

комедия, драма, романтический

В ролях Бриттани О'Грэйди, Филлип Джонсон Ричардсон, Шон Тил, Колтон Райан, Нед Айзенберг, Шалини Батина

Первый сезон музыкальной романтической драмы завершится девятой серией Sing What I Can't Say. Потоковый сервис Apple TV+ пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

Воскресенье, 23 августа

 
Конец сезона2
AMC
Страна Рождества NOS4A2

триллер, мистика, ужасы

В ролях Эшли Каммингс, Закари Куинто, Эбон Мосс-Бакрак, Рармиан Ньютон, Дэрби Кэмп, Далтон Хэррод

Создатель Джо Хилл

Второй сезон мистического триллера по роману Джо Хилла завершит десятая серия Bats. Решится ли канал AMC на третий сезон, пока неизвестно.

Видео

 
Конец сезона3
Paramount Network
Йеллоустоун Yellowstone

драма

В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер

Создатель Тейлор Шеридан

Третий сезон остросюжетной семейной драмы с Кевином Костнером завершится десятым эпизодом Death Follows You. В феврале кабельный канал Paramount Network продлил сериал на четвёртый сезон.

Видео

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