Телеовощи. Выпуск 353: Приказ № 69

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:16 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:22 —
|Новости
|01:14:35 —
|Зачитываем донаты и отвечаем на вопросы
|01:20:02 —
|«Письмо королю» — 1x06 (финал сезона)
|01:28:27 —
|Лев посмотрел «Орвилл»
|01:55:00 —
|«Трансформеры: Война за Кибертрон» — 1x04–06 (финал сезона)
|02:15:44 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 7x12–13 (финал сериала)
|02:38:13 —
|«Скрестив мечи» — 1x09–10 (финал сезона)
|02:48:45 —
|«Лексс» — 4x20 (впечатления Юрия и Льва)
|03:00:18 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x07 (впечатления Юрия и Льва)
|03:15:56 —
|«Пространство» — 3x13 (финал сезона, впечатления Льва)
|03:33:15 —
|«Вавилон 5» — 3x11 (впечатления Юрия)
|03:43:43 —
|«Рим» — 1x06 (впечатления Ларисы)
|03:57:54 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Звёздный путь: Нижние палубы» — 1x02
|15:44 —
|«Алекс Райдер» — 1x08
|20:21 —
|«Тайный орден» — 1x07–08
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