Фэнтези-трэш «Аванпост» возвращается в октябре

Телеканал The CW спешит сообщить всем поклонникам лютого фэнтези «Аванпост», когда именно готов презентовать им третий сезон невероятных приключений чернокровой красавицы Талон. Первая серия продолжения выйдет на экраны 8 октября.
Главная героиня Талон в исполнении Джессики Грин — единственная выжившая из уничтоженной расы чёрной крови. Отправившись на поиски убийц своей семьи, обладательница невероятных магических способностей и боевых навыков попадает в сторожевую крепость на границе мира людей и мира монстров. Там-то в окружении новых друзей и врагов и начинаются её главные приключения.
В фэнтези также снимаются Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие. Создателями и шоураннерами проекта выступают Джейсон Фоллер и Кайнен Гриффин.