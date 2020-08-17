Фэнтези-трэш «Аванпост» возвращается в октябре

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW спешит сообщить всем поклонникам лютого фэнтези «Аванпост», когда именно готов презентовать им третий сезон невероятных приключений чернокровой красавицы Талон. Первая серия продолжения выйдет на экраны 8 октября.

Главная героиня Талон в исполнении Джессики Грин — единственная выжившая из уничтоженной расы чёрной крови. Отправившись на поиски убийц своей семьи, обладательница невероятных магических способностей и боевых навыков попадает в сторожевую крепость на границе мира людей и мира монстров. Там-то в окружении новых друзей и врагов и начинаются её главные приключения.

В фэнтези также снимаются Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие. Создателями и шоураннерами проекта выступают Джейсон Фоллер и Кайнен Гриффин.