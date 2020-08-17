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Фэнтези-трэш «Аванпост» возвращается в октябре

Телеканал The CW спешит сообщить всем поклонникам лютого фэнтези «Аванпост», когда именно готов презентовать им третий сезон невероятных приключений чернокровой красавицы Талон. Первая серия продолжения выйдет на экраны 8 октября.

Главная героиня Талон в исполнении Джессики Грин — единственная выжившая из уничтоженной расы чёрной крови. Отправившись на поиски убийц своей семьи, обладательница невероятных магических способностей и боевых навыков попадает в сторожевую крепость на границе мира людей и мира монстров. Там-то в окружении новых друзей и врагов и начинаются её главные приключения.

В фэнтези также снимаются Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие. Создателями и шоураннерами проекта выступают Джейсон Фоллер и Кайнен Гриффин.

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Аванпост
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