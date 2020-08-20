 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Оливия Уайлд срежиссирует фильм про Женщину-паука от Marvel и Sony Epic Games будет судиться с Apple из-за монополии на распространение iOS-софта Слух: Disney планирует изъять трилогию сиквелов из канона «Звёздных войн» Неделя аниме на «КГ» — главные новости 22–28 июня Первый тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера сулит эпичность и саспенс
14
СЕРИАЛЫ
685
 
Первоисточник: www.etonline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Шестой сезон «Люцифера» расскажет о трендовом движении Black Lives Matter

Шоураннеры мистического процедурала «Люцифер» спешат порадовать свою аудиторию заверениями в том, что не так давно дарованный видеосервисом Netflix шестой сезон сериала коснётся одной из наиболее актуальных тем в США. Речь о движении Black Lives Matter (BLM).

В беседе с порталом Entertainment Tonight соавтор сериала Илди Модрович объяснила, что они никак не могли пройти мимо этой животрепещущей темы.

Вернувшись в сценарную комнату, мы стали обсуждать, каков наш вклад как полицейского сериала в освещение проблем, связанных с полицией. И мы решили, что нам стоит поговорить о [BLM]. Поэтому мы создаём сюжетную линию, непосредственно связанную с [движением Black Lives Matter], и мы от неё в полном восторге.

 
Илди Модрович, об актуальном

Модрович призналась, что они немного нервничают, освещая столь щепетильный вопрос, ведь им хочется всё сделать правильно и никого не обидеть. Модрович с соавтором Джо Хендерсоном подходят к теме с особым тщанием, и как призналась шоураннер, сценарная команда в процессе написания этой линии не раз ударялась в слёзы, настолько остро все переживают происходящее в стране.

Само собой, актёрская команда сериала во главе с Томом Эллисом, Лесли-Энн Брандт и Д. Б. Вудсайдом с превеликой радостью поддержала инициативу шоураннеров и ждёт не дождётся рассказать историю о проблемах лос-анджелесской полиции во вселенной «Люцифера».

14 Обсудить
Темы
 
Люцифер
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Шестой сезон «Люцифера» расскажет о трендовом движении Black Lives Matter
 
Новые сериалы 17–23 августа
 
Что DC FanDome нам готовит: новая Бэтвумен, эксклюзивные промо «Люцифера», трейлер седьмого сезона «Флэша» и море веселья от «Старгёрл»

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 393: «Джентльмены», «Лёд 2», «Соник в кино» и «Доктор Дулиттл»
 
Кино Свежий концепт-арт «Вечных» от Marvel Studios демонстрирует исполинские размеры Целестиалов
 
Кино «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — новый шокирующий тизер с D23 Expo
 
Кино По Дэмерон, Чубакка и Финн на новом кадре из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
 
Кино Сольный фильм про Оби-Вана Кеноби близок к реализации
 
Кино Черепашки-ниндзя перезагружаются с новым сценаристом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 422: «Проект „Сила“» и грузинские танцы
 
4Ноль кадров в секунду – 330: Антон, пошёл на...
 
9ЕВА
 
 
4Телеовощи – 353: Приказ №69
 
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 421: «Выбивая долги» и «Американский огурчик»
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru