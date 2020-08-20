Шестой сезон «Люцифера» расскажет о трендовом движении Black Lives Matter

Шоураннеры мистического процедурала «Люцифер» спешат порадовать свою аудиторию заверениями в том, что не так давно дарованный видеосервисом Netflix шестой сезон сериала коснётся одной из наиболее актуальных тем в США. Речь о движении Black Lives Matter (BLM).

В беседе с порталом Entertainment Tonight соавтор сериала Илди Модрович объяснила, что они никак не могли пройти мимо этой животрепещущей темы.

Вернувшись в сценарную комнату, мы стали обсуждать, каков наш вклад как полицейского сериала в освещение проблем, связанных с полицией. И мы решили, что нам стоит поговорить о [BLM]. Поэтому мы создаём сюжетную линию, непосредственно связанную с [движением Black Lives Matter], и мы от неё в полном восторге. Илди Модрович, об актуальном

Модрович призналась, что они немного нервничают, освещая столь щепетильный вопрос, ведь им хочется всё сделать правильно и никого не обидеть. Модрович с соавтором Джо Хендерсоном подходят к теме с особым тщанием, и как призналась шоураннер, сценарная команда в процессе написания этой линии не раз ударялась в слёзы, настолько остро все переживают происходящее в стране.

Само собой, актёрская команда сериала во главе с Томом Эллисом, Лесли-Энн Брандт и Д. Б. Вудсайдом с превеликой радостью поддержала инициативу шоураннеров и ждёт не дождётся рассказать историю о проблемах лос-анджелесской полиции во вселенной «Люцифера».