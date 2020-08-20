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Тизер четвёртого сезона «Короны» представляет Маргарет Тэтчер, принцессу Диану и дату выхода

Потоковый сервис Netflix наконец-то созрел для того, чтобы объявить официальную дату выхода четвёртого сезона «Короны». В сети появился лаконичный тизер исторической драмы, показавший первые кадры с Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон и принцессой Дианой в исполнении Эммы Коррин, а также долгожданную дату премьеры — 15 ноября.

В четвёртом сезоне проекта Питера Моргана Елизавету II играет Оливия Колман. Также в актёрском составе значатся Тобайас Мензис, Хелена Бонем Картер, Бен Дэниелс, Джейсон Уоткинс, Джош О’Коннор, Эмералд Феннел, Чарльз Дэнс и Эрин Доэрти.

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