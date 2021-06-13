Новые сериалы 14–20 июня: «Рик и Морти», «В ритме жизни» и другие релизы недели

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Apple TV+

Шейла Рубин — домохозяйка из Сан-Диего образца 80-х, отчаянно сражающаяся со скучной повседневностью и самой собой. Но с самоедством наконец-то удаётся покончить, когда Шейла открывает для себя мир аэробики и решает полностью изменить свою жизнь.

Зрителям, загрустившим после закрытия сериала «Блеск», видеосервис Apple TV+ предлагает обратить внимание на другую ретро-историю об обретении себя через физическую активность.