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Новые сериалы 14–20 июня: «Рик и Морти», «В ритме жизни» и другие релизы недели

Середина июня отметится многосерийным безрыбьем. Наиболее заметным новым сериалом в ближайшие несколько дней станет комедийная драма «В ритме жизни» с Роуз Бирн — на стриминговом сервисе Apple TV+ выйдут сразу три эпизода. А вот возвращающиеся проекты куда интереснее. На потоковом сервисе Paramount+ стартует второй сезон мистического триллера «Зло», а кабельный канал Adult Swim покажет первый эпизод пятого сезона не нуждающихся в представлении «Рика и Морти».

Среда, 16 июня

 
Конец сезона4
Hulu
Рассказ служанки The Handmaid’s Tale

драма, научная фантастика

В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли

Создатель Брюс Миллер

Четвёртый сезон антиутопии завершится десятым эпизодом под названием The Wilderness. В конце прошлого года потоковый сервис Hulu продлил сериал на пятый сезон.

Видео

Четверг, 17 июня

 
Сезон2
Netflix
Чёрное лето Black Summer

драма, триллер

В ролях Джейми Кинг, Саль Велес-младший, Эйдан Финк, Кэш Хилл, Майкл Аукойн, Джоэль Гань

Создатель Карл Шефер, Джон Хайамс

Постапокалиптический триллер повествует о разлучённой с дочерью молодой матери Роуз, отправившейся в смертельно опасное путешествие, чтобы её найти. Примкнув к небольшой группе выживших, главная героиня вынуждена смириться с ужасающей реальностью и приготовиться к принятию тяжёлых и порой откровенно жестоких решений, чтобы разыскать-таки отнятую у неё дочь.

Видео

Пятница, 18 июня

 
Премьера+
Apple TV+
В ритме жизни Physical

комедия, драма

В ролях Роуз Бирн, Пол Спаркс, Рори Сковел, Лу Тейлор Пуччи, Делла Саба, Эшли Лиао

Создатель Энни Уайзман

Шейла Рубин — домохозяйка из Сан-Диего образца 80-х, отчаянно сражающаяся со скучной повседневностью и самой собой. Но с самоедством наконец-то удаётся покончить, когда Шейла открывает для себя мир аэробики и решает полностью изменить свою жизнь.

Зрителям, загрустившим после закрытия сериала «Блеск», видеосервис Apple TV+ предлагает обратить внимание на другую ретро-историю об обретении себя через физическую активность.

Видео

Воскресенье, 20 июня

 
Сезон2
CBS
Зло Evil

драма, мистика

В ролях Катя Херберс, Майк Колтер, Майкл Эмерсон, Аасиф Мандви, Бруклин Шак, Скайлар Грэй

Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг

Сериал повествует о давнем противостоянии науки и религии и раскрывает суть и происхождение зла. Психолог-скептик Кристен Бушар изучает необъяснимые наукой дела — чудеса, одержимость и другие необычные явления — на предмет их божественного происхождения. Компанию ей составляет студент семинарии Дэвид Дакоста, по поручению церкви расследующий вышеописанные случаи.

Видео

 
Сезон5
Adult Swim
Рик и Морти Rick and Morty

мультфильм, комедия, фантастика

В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри

Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд

Учёный-социопат с ярко выраженной склонностью к алкоголизму вовлекает своего внука Морти в опасные межпространственные приключения.

Видео

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