Неделя сериалов на КГ — главные новости 7–13 июня

Про Горбачёва снимут сериал с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой. Прототип дал своё благословение.

Чернокожая «Анна Болейн» получила заслуженный зрительский рейтинг на сайте IMDb. Народ почему-то не готов к толерантному восприятию истории.

Эпический экшен заказывали? Вышел тизер фэнтези «Властелины вселенной: Откровения» Кевина Смита. Премьера анимационного сериала намечена на 23 июля.

Кто краше? Первый взгляд на Александра Петрова и Данилу Козловского в новом сериале (фото). Круче быть уже не может.

Грядёт битва слепых титанов: Дэйв Батиста не боится Джейсона Момоа в тизере второго сезона сериала «Видеть». Ну ведь эпично же!