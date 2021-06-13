Неделя сериалов на КГ — главные новости 7–13 июня

Про Горбачёва снимут сериал с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой. Прототип дал своё благословение.
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