Опубликован новый кадр из сериала «Наваждение» на вампирскую тематику

Во второй половине этого года состоится премьера корейского сериала «Наваждение». Точной даты премьеры у шоу по-прежнему нет, но недавно появился новый кадр из него. На изображении центральные персонажи сериала.

«Наваждение» является экранизацией исторической мистической манхвы. Выйдет адаптация на стриминговом сервисе Disney+. Оригинальная трёхтомная манхва издана на русском языке.

События первоисточника берут начало в 1935 году. В центре сюжета художник Юн, который получает заказ создать портрет загадочной хозяйки старинного особняка. Но по условиям договора Юн не может покинуть особняк до завершения своей работы. Художник даже не представляет, что ждёт его впереди, ведь женщина, которую он будет рисовать, является вампиром.

Роль художника исполняет Ким Сон-хо («Стартап», «Ча-ча-ча в прибрежном городе»). Роль таинственной хозяйки особняка играет Сюзи («Стартап»).