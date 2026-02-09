 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Доение далёкой галактики: анонс нового комикса «Звёздным войнам» про Люка, Лею и Чубакку Анонс даты выхода Utawarerumono: Past and Present Rediscovered Крис Хемсворт и его четыре мощные тачки в криминальном триллере «Ограбление в Лос-Анджелесе» Третий сезон мистики «Школьные духи» получил дату премьеры Экранизация романа «Горничная» собрала в российском прокате более 1 млрд рублей
• • •
 
СЕРИАЛЫ
215

Опубликован новый кадр из сериала «Наваждение» на вампирскую тематику

Источник: Disney+

Во второй половине этого года состоится премьера корейского сериала «Наваждение». Точной даты премьеры у шоу по-прежнему нет, но недавно появился новый кадр из него. На изображении центральные персонажи сериала.

«Наваждение» является экранизацией исторической мистической манхвы. Выйдет адаптация на стриминговом сервисе Disney+. Оригинальная трёхтомная манхва издана на русском языке.

События первоисточника берут начало в 1935 году. В центре сюжета художник Юн, который получает заказ создать портрет загадочной хозяйки старинного особняка. Но по условиям договора Юн не может покинуть особняк до завершения своей работы. Художник даже не представляет, что ждёт его впереди, ведь женщина, которую он будет рисовать, является вампиром.

Роль художника исполняет Ким Сон-хо («Стартап», «Ча-ча-ча в прибрежном городе»). Роль таинственной хозяйки особняка играет Сюзи («Стартап»).

Кадры из сериала «Наваждение»
Теги
ГалереяНаваждениеDisney+
Комментарии

Ещё на эту тему

4Уменьшенная Элизабет Бэнкс в кукольном домике в тизере комедии «Миниатюрная жена» 17Disney готовит сериальную адаптацию фэнтези «Эрагон» вместе с автором книг и продюсером «Перси Джексона и Олимпийцев» 2Луффи, Зоро и Усопп появились на новых постерах к продолжению сериала «Ван-Пис»

Тоже интересно

14Фильм ужасов «Оборотень» с Лили-Роуз Депп и Аароном Тейлором-Джонсоном отснят 1Ящеров не остановить: анонс нового комикса в популярной серии «Русы против Ящеров» 8Мастер рейдов Ико Увайс сыграет в «Доме у дороги 2» Ильи Найшуллера 42Иронично и непостижимо: Джоан Роулинг никак не участвует в создании сериала по «Гарри Поттеру» 0Рецензия и отзывы на комикс «Кричащая планета. Сага Аландора»

Далее на КГ

0
Телеовощи. Выпуск 637: Песнь о легендарном таланте
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 169
 4
Злой и провальный боевик с Джейсоном Стэйтемом «Убежище» скоро появится на цифре
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 2–8 февраля
 6
Мёртвые выходные в американском прокате, но фильм Сэма Рэйми «На помощь!» кое-что заработал
 4
В трейлере «Миньонов 3» жёлтые чудики призывают мелкого Ктулху для съёмок в Голливуде
 1
Второй сезон аниме «Дорохедоро» обрёл дату премьеры
 17
Другого такого дня не будет: Стивен Спилберг обещает вывести всех пришельцев на чистую воду в ролике «Дня разоблачения»
 21
Главный сюрприз: весёлый Брэд Питт в первом тизере «Приключения Клиффа Бута»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 декабря 2025 г. — 4 января
 
Создатель «Хранителей» и «Остаться в живых» Дэймон Линделоф экранизирует триллер «Цепь» для HBO
 
Неубиваемый Ситх становится героем сериала в трейлере «Дарт Мол — Повелитель теней»
 
В тихом обществе маньяки водятся — этой весной выйдет комикс про убийство меж двух соседних поселений
 
Кино Объявлены победители «Золотого Глобуса 2026»: «Битва за битвой», «Грешники» и «Кей-поп-охотницы на демонов»
 
Кино Просто действительно дурное кино Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» постарается обойти «Аватара 3»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
2ЕВА – 671: Слишком ленива, чтобы упасть
 
0Телеовощи – 636: Необязательная задница
 
0Ноль кадров в секунду – 616: Сплошной Китай
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 710: «Возвращение в Сайлент Хилл», «Семья в аренду», БДСМ-байкеры, номинанты на «Оскар 2026»
 
3Телеовощи – 635: Рыцарь в уязвимой позиции
 
5ЕВА – 670: Опыты по достижению бессмертия
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru