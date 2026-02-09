Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 февраля

Иронично и непостижимо: Джоан Роулинг никак не участвует в создании сериала по «Гарри Поттеру». Джон Литгоу сливает всё подноготную, отбиваясь от вопросов о писательнице.
Лара Крофт в дождливом лесу: Софи Тёрнер на съёмках сериала «Расхитительница гробниц». Не очень-то экзотическая локация.
Гай Ричи знакомит Холмса и Мориарти в трейлере сериала «Молодой Шерлок». Игра началась.
Disney готовит сериальную адаптацию фэнтези «Эрагон» вместе с автором книг и продюсером «Перси Джексона и Олимпийцев». Новые подробности проекта.
Высокая цена знания: трейлер сериала «Извне» обещает премьеру четвёртого сезона 19 апреля. Страшнее всего бывает только правда.
Создатель «Одни из нас» продолжит историю ролевой видеоигры Baldur's Gate 3 в сериале по мотивам. Очень своеобразная экранизация от Крэйга Мэйзина.
Маленькая Аня Тейлор-Джой причиняет огромное количество проблем в тизере сериала «Лаки». Удача ей точно понадобится.
Страшная анимация и не такие ужасные чудовища в трейлере мультфильма «Очень странные дела: Истории из 85-го». Очень спорная стилистика.
Раскрыта дата премьеры финальной части сериала «Вампиры средней полосы». Впереди ещё пять эпизодов.
Конг и Годзилла должны набить морду богу в трейлере второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Титан Икс, которому поклоняются морские существа.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: