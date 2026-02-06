 
 
Создатель «Одни из нас» продолжит историю ролевой видеоигры Baldur's Gate 3 в сериале по мотивам

Источник: HBO

Потренировавшись на экранизации видеоигры с сериалом про злых грибных зомби «Одни из нас», Крэйг Мэйзин приступает к действительно пассионарному для себя проекту — сериалу по видеоигре Baldur's Gate 3, действие которого разворачивается в фэнтези-мире «Подземелий и драконов». Домом для сериала станет платформа HBO.

Мэйзин возьмёт на себя всю творческую часть — сценарий, исполнительное продюсирование и управление шоу (шоураннер).

В отличие от «Одних из нас», который (как мог) пересказывал сюжет серии видеоигр, телевизионный Baldur's Gate будет продолжением третьей части: новые и старые персонажи будут расхлёбывать последствия финала триквела.

В мире Baldur's Gate 3 достаточно сюжетных линий, чтобы развивать их в сериале. Первые две части игр Мэйзин трогать не собирается.

Скорее всего, центральным персонажем станет кто-то новенький, чтобы соблюсти традиции «Подземелий и драконов» — прокачку слабого героя в могучего воина, волшебника (выбери свой любимый класс).

Так что партия никому не известных протагонистов будет встречать хорошо знакомых по игре персонажей — как положительных, так и злодеев. Будучи «раскачанными» героями, они станут помогать новичкам или, наоборот, ставить палки в колёса.

Мэйзин также собирается привлечь актёров озвучки из первоисточника, чтобы те как-то поучаствовали в сериальной адаптации, если, конечно, захотят. Нечто подобное уже практиковалось на съёмках «Одних из нас».

Параллельно с Baldur's Gate идёт разработка сериала в той же вселенной, но в мире The Forgotten Realms, для стриминга Netflix.

Крэйг МэйзинHBO
Комментарии (7)

