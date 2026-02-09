Телеовощи. Выпуск 637: Песнь о легендарном таланте

Оценки
Содержание
Оценки эпизодов
|03:29 —
|Обсуждение новостей
|47:33 —
|«Фоллаут» — 2x08 (финал сезона)
|01:05:40 —
|«Рыцарь Семи Королевств» — 1x03
|01:28:22 —
|«Чудо-человек» — 1x03—05
|01:48:12 —
|«Питт» — 2x04
|01:54:45 —
|«Ограбление» — 1x03
|01:56:23 —
|«Первобытный» — 3x04
|02:08:00 —
|«Конь БоДжек» — 2x09
|02:23:25 —
|«Друзья» — 1x23—24
|02:35:09 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 7x01
|02:44:48 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x20
|03:03:37 —
|«Мажор» — 2x04
|03:16:55 —
|«Шерлок Холмс» — 1x01
|03:25:36 —
|«Зена — королева воинов» — 2x20
|03:33:18 —
|«Ангел» — 4x04
|03:41:37 —
|Комикс «Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|03:46:59 —
|Комикс «Эххо»
|04:05:34 —
|Завершение и благодарности спонсорам
