КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
217

Уменьшенная Элизабет Бэнкс в кукольном домике в тизере комедии «Миниатюрная жена»

Источник: Peacock

У фантастической комедии с элементами драмы «Миниатюрная жена» появились дата премьеры у тизер. Сериал начнёт выходить 9 апреля на стриминговом сервисе Peacock, а также других площадках. Дату подтвердит первый ролик сериала, он также покажет уменьшенную героиню в исполнении Элизабет Бэнкс («Человек-паук», «Клиника», «Голодные игры») и её мужа в исполнении Мэттью Макфэдьена («Гордость и предубеждение», «Наследники», «Дэдпул и Росомаха»).

Макфэдьен играет Леса, а Бэнкс — Линди. Лес и Линди — пара, которая пытается сохранить свой брак. Совершенно неожиданно больше драмы в их отношения добавляет то, что муж-учёный случайно уменьшает рост жены до 6 дюймов (примерно 15 сантиметров).

«Миниатюрная жена» снята по мотивам одноимённой короткой истории, автором которой является писатель Мануэль Гонзалес. Создателями, шоураннерами и исполнительными продюсерами адаптации стали Дженнифер Эймс и Стив Тернер («Подпольная империя», «Голиаф»).

Комментарии

